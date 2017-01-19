Платье Дженнифер Лопес лопнуло на премии People’s Choice Awards

Лос-Анджелес, 19 января. Актриса и певица Дженнифер Лопес оконфузилась во время церемонии награждения премии People’s Choice Awards, сообщают американские СМИ.

47-летняя звезда выбрала для мероприятия обтягивающее черное бархатное платье из предосенней коллекции 2017 года модельера Рима Акры. Впрочем, то ли нитки были недостаточно крепкими, то ли платье слишком обтягивающее. Пока Лопес позировала фотографам на красной дорожке, разошелся боковой шов с правой стороны.

Зато актриса получила награду. Лопес, играющая главную героиню в сериале «Оттенки синего», победила в номинации «Любимая актриса криминального телесериала».