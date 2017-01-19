Главу избиркома Мытищ уволили после сообщений о нарушениях на выборах

Московская область, 19 января. Московская областная избирательная комиссия отправила в отставку председателя территориальной избирательной комиссии города Мытищи Валерия Конягина. Об этом сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

Ранее в СМИ появилась информация о возможных нарушениях на выборах в Госдуму.

Коновалова пояснила, что Мособлизбирком обратился в прокуратуру для проверки этой информации, которая в настоящее время продолжается. Она добавила, что Мособлизбирком принял решение об отставке Конягина из-за ситуации в целом.

«Мы инициировали решение Валерия Конягина о сложении с него полномочий как председателя территориальной избирательной комиссии, так и члена этой комиссии с правом решающего голоса», — сообщила Коновалова.

Стоит отметить, что накануне председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что результаты выборов в Мытищах могут быть аннулированы в судебном порядке.

