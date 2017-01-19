Подчуфарова объяснила, почему упустила победу в индивидуальной гонке в Италии

Антхольц-Антерсельва, 19 января. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завоевала золото в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве. Лучшей из россиянок была Ольга Подчуфарова, претендовавшая на победу до четвертого огневого рубежа и занявшая в итоге восьмое место.

Второе и третье место в индивидуальной гонке заняли французская спортсменка Анаис Шевалье и итальянская биатлонистка Алексия Рунггальдьер. Подчуфарова отстала от Дальмайер на минуту 39,8 секунды. На последнем огневом рубеже она допустила два промаха.

«На тренировке решила не вставать на последние щиты во время стрельбы, однако на рубеже был сильный ветер, я решила встать на последний щит за соперницей, которая загораживала от ветра», — сказала российская спортсменка.