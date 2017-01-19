FAN-TV Лента новостей
Подчуфарова объяснила, почему упустила победу в индивидуальной гонке в Италии
Спорт

Подчуфарова объяснила, почему упустила победу в индивидуальной гонке в Италии

Сегодня 18:57
66

Подчуфарова объяснила, почему упустила победу в индивидуальной гонке в Италии

Антхольц-Антерсельва, 19 января. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завоевала золото в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве. Лучшей из россиянок была Ольга Подчуфарова, претендовавшая на победу до четвертого огневого рубежа и занявшая в итоге восьмое место.

Второе и третье место в индивидуальной гонке заняли французская спортсменка Анаис Шевалье и итальянская биатлонистка Алексия Рунггальдьер. Подчуфарова отстала от Дальмайер на минуту 39,8 секунды. На последнем огневом рубеже она допустила два промаха.

«На тренировке решила не вставать на последние щиты во время стрельбы, однако на рубеже был сильный ветер, я решила встать на последний щит за соперницей, которая загораживала от ветра», — сказала российская спортсменка.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Быстро начинаются только войны: сенатор Джабаров о переговорах по Сирии в Астане

Сегодня 18:45
65

Инаугурация Трампа: дата и время, список гостей, кто будет от России, прямая трансляция

Сегодня 18:39
180

Война за воду: армия Сирии ведет бои с «Джебхат ан-Нусрой» в долине Вади-Барада

Сегодня 17:53
296

Солнечный шантаж, или Как британские ученые запугивают власти США

Сегодня 17:44
182

Новости Новороссии: новая провокация СБУ против ДНР, ЛНР развивает отношения с Крымом

Сегодня 17:37
373
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Платье Дженнифер Лопес лопнуло на премии People’s Choice Awards

18:59

Подчуфарова объяснила, почему упустила победу в индивидуальной гонке в Италии

18:57

Главу избиркома Мытищ уволили после сообщений о нарушениях на выборах

18:55

Украина категорически отказалась говорить об отсутствии «войск агрессора» под Ростовом

18:46

Быстро начинаются только войны: сенатор Джабаров о переговорах по Сирии в Астане

18:45

Армия Ирака ликвидировала большинство лидеров ИГИЛ в Мосуле

18:42

«Зенит» присматривается к чемпиону Англии из сборной Сербии

18:40

Инаугурация Трампа: дата и время, список гостей, кто будет от России, прямая трансляция

18:39

Горбачев отказался помочь Вильнюсу искать крайнего в истории 25-летней давности

18:35

Криминальный авторитет Ахмед Сутулый пойман в московском ресторане

18:29

Роскомнадзор пригрозил ответными мерами за давление на RT

18:28

Танкисты ЗВО борются за право участвовать в «Танковом биатлоне»

18:26
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Платье Дженнифер Лопес лопнуло на премии People’s Choice Awards
Читать
Закрыть