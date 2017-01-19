Шампанское или железный занавес: что ждет Россию после инаугурации Трампа

19 Января 2017 19:16 36

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление в должность президента США Дональда Трампа дает Москве надежду на то, что кризис между двумя странами будет преодолен. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с заместителем секретаря Общественной палаты РФ, бывшим заместителем генерального секретаря ООН Сергеем Орджоникидзе, чего ждать России после вступления Трампа в должность.

Весь мир с замиранием сердца ждет инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, которая состоится уже в пятницу, 20 января.

По словам Марии Захаровой, это долгожданное событие позволяет надеяться, что возникший кризис, «в который не зашли, а были заведены российско-американские отношения предыдущей командой Барака Обамы», закончится.

Однако многие эксперты называют Трампа человеком, мягко выражаясь, непредсказуемым: то он в восторге от президента России Владимира Путина, то не исключает вероятности кибератак со стороны Москвы. Кроме того, ни для кого не секрет, что американские политики очень часто и быстро меняют свое мнение по тому или иному вопросу, и Барак Обама тому яркий пример. В начале своего президентства Обама на весь мир называл Россию своим парнем и журил тех, кто не поступает также, однако уже на втором сроке его президентской карьеры риторика поменялась: нашу страну поставили чуть ли не в один ряд с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ). Так чего нам ждать от весельчака и шоумена Трампа?

«Обама бессознательно очень серьезно помог Трампу, когда вводил последний пакет санкций против России. Потому что теперь у Трампа серьезная переговорная позиция. Он будет торговаться насчет отмены санкций, к которым он не имеет никакого отношения, но в обмен требовать уступок с нашей стороны. Обама создал Трампу позицию удобного политического торга. Что от него ожидать? Честно, затрудняюсь ответить однозначно», — комментирует для ФАН Сергей Орджоникидзе.

Эксперт уверен, что психологию поведения Трампа можно разделить на две составляющие.

«С одной стороны, Трамп — реалист в большей степени, чем идеолог Обама. Реалист в том плане, что, если это выгодно США, он сделает. С другой стороны, Трамп — бизнесмен. А в бизнесе существуют определенные стандарты заключения сделок: если обе стороны соглашаются, они пожимают друг другу руки, могут отметить сделку шампанским и с удовольствием расходятся. Если же сделка не получается, то, в лучшем случае, партнеры теряют друг к другу интерес, а в худшем они начинают тихо поедать друг друга, — считает дипломат. — Предложение Трампа по поводу ядерного оружия — тоже в духе Обамы. Это делается, потому что американцы располагают большим количеством высокоточного оружия массового поражения, которое может заменить ядерное. В этом плане у них есть определенное превосходство. Все будет зависеть от того, какого характера вопросы разоружения и ограничения они хотят внести в наш переговорный оборот. Есть вещи разумные, а есть совершенно неприемлемые для России. Гадать сейчас о будущем — дело неблагодарное, поскольку Трамп часто меняет свое мнение. Из речи Обамы всегда было все понятно, потому что ничего хорошего этот президент сказать не мог».

Говоря о смене мнения, эксперт ФАН привел пример и нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона, ранее руководившего нефтяной компанией ExxonMobil. Тиллерсон на утверждении в сенате резко раскритиковал Россию даже несмотря на то, что его корпорация не первый год работает с Москвой, и сотрудничество это США крайне выгодно. Риторика Тиллерсона может поменяться снова, хотя он уже и не глава ExxonMobil.

«Они хотят эксплуатировать природные ресурсы в Арктике, у них есть техника. Но это может быть как хорошо для России, так и плохо. Хорошо — с точки зрения сотрудничества, а плохо, потому что они будут претендовать на ту часть Арктики, которую мы считаем своей», — говорит Орджоникидзе.

Кроме того, по словам собеседника ФАН, не стоит сбрасывать со счетов ближайших советников Трампа, которые, к слову, не проходят процедуру утверждения в Сенате США. Мы не знаем позицию людей, которые являются самым близким кругом Трампа, и кто и сколько будет иметь на него влияние. Вспомним Генри Киссинджера, который вершил внешнюю политику США, а был всего лишь советником президента по нацбезопасности, а не главой Пентагона или директором ЦРУ.