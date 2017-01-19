FAN-TV Лента новостей
Украина категорически отказалась говорить об отсутствии «войск агрессора» под Ростовом
Политика

Украина категорически отказалась говорить об отсутствии «войск агрессора» под Ростовом

Сегодня 18:46
39

Украина категорически отказалась говорить об отсутствии «войск агрессора» под Ростовом

Москва, 19 января. Украинская инспекционная группа побывала в ЮВО 16-19 января и провела инспекцию, заявил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Представители Украины при этом наотрез отказались сообщать и как-либо комментировать итоги проделанной работы.

«В период с 16 по 19 января 2017 года в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа», — сообщил Рыжков.

Инспекторы провели проверку в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск. Все пожелания по посещению каких-либо определенных мест были удовлетворены.

Россия в полной мере выполнила свои международные обязательства, украинской инспекция получила доступ ко всем необходимым объектам и сведениям, в соответствии с положениями Венского документа 2011 года. При этом руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе выводы и итоги проделанной работы.

Ранее сообщалось, что проверка в Ростовской области прошла по инициативе Украины.

комментарии
Таисия Григорьева
Новости партнеров
Эксклюзив

Инаугурация Трампа: дата и время, список гостей, кто будет от России, прямая трансляция

Сегодня 18:39
70

Война за воду: армия Сирии ведет бои с «Джебхат ан-Нусрой» в долине Вади-Барада

Сегодня 17:53
243

Солнечный шантаж, или Как британские ученые запугивают власти США

Сегодня 17:44
160

Новости Новороссии: новая провокация СБУ против ДНР, ЛНР развивает отношения с Крымом

Сегодня 17:37
335

Не Иордан, но водичка хорошая: православные верующие отмечают Крещение

Сегодня 17:30
95
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Армия Ирака ликвидировала большинство лидеров ИГИЛ в Мосуле

18:42

«Зенит» присматривается к чемпиону Англии из сборной Сербии

18:40

Инаугурация Трампа: дата и время, список гостей, кто будет от России, прямая трансляция

18:39

Горбачев отказался помочь Вильнюсу искать крайнего в истории 25-летней давности

18:35

Криминальный авторитет Ахмед Сутулый пойман в московском ресторане

18:29

Роскомнадзор пригрозил ответными мерами за давление на RT

18:28

Танкисты ЗВО борются за право участвовать в «Танковом биатлоне»

18:26

Названы места с идеальным климатом, куда нужно бежать от глобального потепления

18:18

Путин обсудил с Совбезом подготовку к переговорам по Сирии в Астане

18:13

Территорию, где обрушился конный клуб, никто не контролировал

18:13

Ростуризм призвал турфирмы рассказывать правду о заграничных эпидемиях

18:12

ФСБ задержала в Казани вербовщиков террористической организации

18:04
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Армия Ирака ликвидировала большинство лидеров ИГИЛ в Мосуле
Читать
Закрыть