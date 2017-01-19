Украина категорически отказалась говорить об отсутствии «войск агрессора» под Ростовом

Москва, 19 января. Украинская инспекционная группа побывала в ЮВО 16-19 января и провела инспекцию, заявил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Представители Украины при этом наотрез отказались сообщать и как-либо комментировать итоги проделанной работы.

«В период с 16 по 19 января 2017 года в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа», — сообщил Рыжков.

Инспекторы провели проверку в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск. Все пожелания по посещению каких-либо определенных мест были удовлетворены.

Россия в полной мере выполнила свои международные обязательства, украинской инспекция получила доступ ко всем необходимым объектам и сведениям, в соответствии с положениями Венского документа 2011 года. При этом руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе выводы и итоги проделанной работы.

Ранее сообщалось, что проверка в Ростовской области прошла по инициативе Украины.