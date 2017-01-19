Главные новости 19 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 19 января.

Украина в два раза больше Франции, а Киев — крупнейший город в Восточной Европе: Виталий Кличко вновь серьезно оконфузился, в этот раз — «блеснув» знаниями в области географии. Кличко снова «блеснул» знаниями: Украина в два раза больше Франции

Обвиняемый в мошенничестве бард Новиков придумал, как вернуть деньги пайщикам коттеджного поселка «Бухта-Квинс». Бард Новиков придумал, как вернуть деньги обманутым уральским пайщикам

Снежная лавина, сошедшая в среду в центральной области Италии, погребла под собой отель с постояльцами. Снежная лавина накрыла отель с десятками постояльцев в Италии

Крупнейшие российские банки готовят письмо для главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательный перевод всех бюджетных средств и средств внебюджетных фондов на карту «Мир». Стало известно, почему российские банки ополчились против карты «Мир»

Обвиняемый в мошенничестве бард Александр Новиков рассказал, кто достроит коттеджный поселок «Бухта Квинс». Бард Новиков назвал нового инвестора «Бухты Квинс»

Американский самолет «Бостон» Б-3 времен Великой Отечественной войны был обнаружен водолазами во время спасательной операции по поиску обломков самолета Ту-154.​ Двигатель бомбардировщика США выловили в месте крушения Ту-154 в Черном море

Петр Порошенко заявил, что надеется на дальнейшую поддержку США после инаугурации Дональда Трампа. Порошенко уверен в поддержке США после инаугурации Трампа

Областной суд Сахалина оставил в силе решение городского суда Южно-Сахалинска по иску пациентки, у которой врачи удалили здоровую почку. Лечебное учреждение выплатит потерпевшей 1,3 млн рублей. Больница Сахалина выплатит женщине 1,3 млн за удаление здоровой почки

Сахалинский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о взыскании компенсации за удаленную в результате врачебной ошибки почку. Женщине по ошибке удалили здоровую почку на Сахалине

Водолазы спасательной операции по подъему обломков разбившегося Ту-154 в декабре 2016 года над Черным морем, обнаружили три авиационные бомбы и немецкий самолет времен Великой Отечественной войны.​ Немецкий самолет и три авиабомбы найдены в районе падения Ту-154 в Сочи