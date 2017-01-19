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Быстро начинаются только войны: сенатор Джабаров о переговорах по Сирии в Астане
Политика

Быстро начинаются только войны: сенатор Джабаров о переговорах по Сирии в Астане

Сегодня 18:45
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Быстро начинаются только войны: сенатор Джабаров о переговорах по Сирии в Астане

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, раскрыла подробности предстоящих переговоров в Астане. Так, известно, что встреча будет длиться несколько дней и пройдет на экспертном уровне. Министерский уровень пока не предполагается.

Захарова напомнила, что в переговорном процессе 23 января примут участие Турция, Иран, Россия и, конечно же, делегации сирийского правительства и оппозиции. Кроме того на встречу приглашены представители ООН и США. Как сообщает Газета.ru, американское посольство в России уже передало в Вашингтон официальное приглашение на переговоры по Сирии.

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам, предоставил Федеральному агентству новостей свою оценку предстоящим переговорам.

«Я думаю, пока о том, как могут пройти переговоры в Астане, говорить сложно. Тем не менее, мне кажется, что формат избран правильно. Начинать действительно лучше на уровне экспертов. Такая встреча позволит подготовить почву для встреч на более высоком уровне: возможно, на уровне представителей МИД в ранге министров. Слишком много разногласий накопилось между вовлеченными в эти переговоры сторонами. Их надо проговорить — тем более, если в этом формате захотят принять участие американцы», — приводит свою точку зрения сенатор.

Сейчас, напоминает Джабаров, появилась информация о том, что Иран против приглашения представителей США в Астану. Этот вопрос необходимо обсудить как можно скорее. Скорее всего, столь острая реакция Тегерана связана с намерением Дональда Трампа пересмотреть соглашение по иранской ядерной программе.

Дамаск, Сирия

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«Потому, я еще раз повторю, сейчас самый лучший момент для того, чтобы встретились эксперты. Так стороны могут узнать позиции друг друга, а затем донести их до своего руководства. Уже потом можно будет запланировать встречу на уровне официальных должностных лиц», — продолжает Владимир Джабаров.

Не стоит ждать, впрочем, что встреча на министерском уровне последует незамедлительно за встречей экспертов. «Быстро начинаются только войны. Когда же речь идет о восстановлении мира, важно желание всех задействованных сторон планомерно продвигаться в этом направлении. Только это позволит реальному процессу мирного урегулирования начаться в Сирии. Конечно, есть шанс, что эти переговоры в Астане могут быть использованы как некая уловка со стороны всех тех, кто не согласен с нашей позицией по Сирии и с действиями Башара Асада. Если все сведется к тому, что эти переговоры будут использованы как площадка для смещения Асада, для вытеснения его из политического процесса, то перспектив у них мало. Если будет реальный конструктивный диалог — то есть смысл, чтобы все это состоялось», — подводит итог российский парламентарий.

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Иван Верихов
#дональд трамп #мария захарова #владимир джабаров
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