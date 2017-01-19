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Армия Ирака ликвидировала большинство лидеров ИГИЛ в Мосуле
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Армия Ирака ликвидировала большинство лидеров ИГИЛ в Мосуле

Сегодня 18:42
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Армия Ирака ликвидировала большинство лидеров ИГИЛ в Мосуле

Багдад, 19 января. Во время боев в восточной части иракского Мосула в течение последних трех месяцев были убиты большинство командиров «Исламского государства» (ИГИЛ). Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на командующего силами управления по борьбе с терроризмом Ирака, возвращение контроля над западной частью города не должно быть более сложным, чем освобождение восточной части.

Как рассказал генерал-лейтенант Абдель Гани аль-Асади, уже в ближайшее время ВС Ирака полностью установят контроль над восточным берегом.

Ранее сообщалось, что восточная часть иракского Мосула, которую удалось освободить правительственным войскам, была практически полностью разрушена. Иракские военные также обнаружили под Мосулом мастерскую, в которой боевики ИГИЛ попытались построить собственный самолет.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

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Тимур Румянцев
#игил #мосул #ирак
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