Вместо ИГИЛ в Сирии и Ираке США уничтожают мирных жителей

Вашингтон, 20 января. За время президентства Барака Обамы в разных странах мира в результате атак США погибли почти 120 гражданских лиц.

Американские разведывательные службы сообщили, что жертвами американских боевых действий стали 117 мирных граждан в Йемене, Пакистане, Ираке, Сирии и Афганистане. Правозащитники уверяют, что власти США принижают реальные данные о потерях среди мирного населения. Кроме гражданских лиц страдают и военные данных стран. Вместо боевиков ИГИЛ (группировка запрещена в России) ВВС США неоднократно наносили «ошибочные» авиаудары по позициям правительственных войск Сирии, после чего террористы шли в атаку.

Ранее Газета.ру писала, что Иран выступил против присутствия США на переговорах по Сирии в Астане.