Горбачев отказался помочь Вильнюсу искать крайнего в истории 25-летней давности

Москва, 19 января. Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил Федеральному агентству новостей, что не собирается давать показания в суде Вильнюса в режиме видеоконференции.

Ранее в СМИ сообщалось, что Горбачев якобы получил повестку в Окружной суд Вильнюса по делу о стычке у телебашни в Вильнюсе 13 января 1991 года, когда погибли 14 человек, и разрешение давать показания по видеосвязи. Однако впоследствии появилась информация, что экс-президент никакую повестку в суд не получал.

«Это все попытки найти каких-то крайних. Мне нечего сказать, я не участник тех событий. Нет (не буду участвовать в видеоконференции. — Прим. ФАН), у меня есть работа», — сообщил Горбачев.