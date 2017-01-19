Роскомнадзор пригрозил ответными мерами за давление на RT

Москва, 19 января. Роскомнадзор найдет способ воздействия на американские медиа и соцсети, если усилится давление на российский телеканал RT, заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Мы найдем способ воздействия. Для нас очевидно, что на данном этапе идет беспрецедентное давление на RT. А самое главное, что оно беспричинное», — обозначил точку зрения ведомства Жаров, передает ТАСС.

Жаров напомнил, что в России работают более 40 американских телеканалов, одно информагентство и две радиостанции, что делает действия Запада по отношению к RT еще более странными и удивительными.

Ранее стало известно, что 19 января американская соцсеть Facebook заблокировала телеканалу RT возможность публиковать сообщения, содержащие ссылки, трансляции, видео, статьи и картинки на англоязычном аккаунте телеканала в соцсети.