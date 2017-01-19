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Криминальный авторитет Ахмед Сутулый пойман в московском ресторане
Происшествия

Криминальный авторитет Ахмед Сутулый пойман в московском ресторане

Сегодня 18:29
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Криминальный авторитет Ахмед Сутулый пойман в московском ресторане

Москва, 19 января. Столичные правоохранители задержали в московском ресторане известного криминального авторитета. Как сообщает пресс-служба главка полиции Москвы, при обыске у Ахмеда Сутулова найдены наркотики.

Согласно приведенным данным, 44-летний криминальный авторитет задержан при силовой поддержке СОБР «Рысь» Росгвардии сотрудниками ГУУР МВД России. У подозреваемого изъят сверток с наркотиком растительного происхождения. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают, причастен ли задержанный к ранее совершенным преступлениям. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков). Полиция выясняет, не причастен ли Ахмед Сутылый к ранее совершенным преступлениям.

Напомним, ранее стало известно, что двое участников экстремистского объединения «Таблиги Джамаат» задержаны сотрудниками ФСБ России в Казани.

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Тимур Румянцев
#москва
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