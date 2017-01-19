Названы места с идеальным климатом, куда нужно бежать от глобального потепления

Москва, 19 января. Ученые провели анализ последствий глобального потепления, в результате чего удалось выяснить, где будет самая комфортная погода в течение ближайших 20 лет. Об этом сообщает интернет-издание «Политика Сегодня».

Сравнительный анализ был проведен учеными из университета Принстона и Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Согласно результатам исследования, благоприятный климат установится в северных и горных районах США, на Британских островах, в Северной Европе, Северо-Восточной Азии, а также в южных частях Латинской Америки и Океании. В этих регионах число дней с благоприятной погодой в среднем увеличится на 10-15 дней.

Кроме того, ученые назвали места, где климатические условия сдвинуться не в лучшую сторону. Среди них оказались, Африка и Юго-Восточная Азия, а также северная и центральные части Латинской Америки. По данным ученых, к 2100 году количество дней с благоприятной погодой уменьшится на 15-50 дней в году.