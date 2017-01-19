Инаугурация Трампа: дата и время, список гостей, кто будет от России, прямая трансляция

19 Января 2017 18:39 62

Итак, американский миллиардер Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, через несколько часов потеряет приставку «избранный» (President-elect of the United States — так называют будущего президента в отрезок времени между всенародным голосованием и инаугурацией) и станет 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. По крайней мере, на ближайшие четыре года, а если повезет, то и на восемь.

Инаугурация Трампа: когда президент США вступит в должность

До 1933 года включительно инаугурация американских президентов проходила 4 марта, а после внесения Двадцатой поправки к Конституции США эта церемония всегда проходит 20 января, в 12 часов дня по восточному североамериканскому времени.

Таким образом, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года, когда в Москве будет 20 часов.

Где состоится инаугурация президента США Дональда Трампа

Инаугурация Дональда Трампа пройдет в столице США Вашингтоне. Сначала Дональд Трамп и новый вице-президент Майк Пенс с супругами встретятся с Бараком Обамой и его вице-президентом Джо Байденом и их супругами в ходе неформального чаепития.

Затем все вместе отправятся в Капитолий (здание Конгресса США), где пройдет инаугурация Дональда Трампа, после которой все отправятся в Белый дом (президентскую резиденцию).

Затем 44-й президент США Барак Обама (к американским президентам не применяется приставка «бывший» или «экс») на вертолете отправится на военную базу, а новый президент Дональд Трамп примет торжественный военный парад возле Белого дома. Позже в Вашингтоне пройдет бал и торжественный прием.

Текст присяги Трампа

Во время присяги 45-й президент США произнесет следующие слова: «Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и отдам все силы, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов». В 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон после произнесения присяги положил руку на Библию и сказал: «Да поможет мне бог!» С тех пор так поступают все американские президенты.

Во время принятия присяги гимн США исполнит 16-летняя Джеки Иванко, имеющая украинские корни.

Кого пригласили на инаугурацию Дональда Трампа

Точный список приглашенных на инаугурацию Дональда Трампа пока неизвестен, избранный президент США заявил, что хотел бы видеть на торжествах только тех, кто поддерживал его во время предвыборной кампании. Также Трамп заявил, что не горит желанием видеть на своей инаугурации знаменитостей, которые в основном поддержали его соперницу Хиллари Клинтон.

Известно, что на церемонии будут присутствовать Хиллари Клинтон и ее супруг Билл Клинтон — 42-й президент США. Также инаугурацию посетят бывшие президенты Джимми Картер и Джордж Буш-младший. 92-летний Джордж Буш-старший пропустит церемонию по состоянию здоровья.

Билеты на инаугурацию Дональда Трампа можно свободно купить через Интернет. Ожидается, что на церемонии будут сотни тысяч человек.

Кто будет приставлять Россию на инаугурации Дональда Трампа

Известно, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на инаугурации 45-го президента США, да и вообще присутствие глав государств на этой церемонии не предусмотрено, такова традиция. По имеющейся на настоящий момент информации, нашу страну на инаугурации нового президента США будет представлять чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Сергей Кисляк.

Где смотреть прямую трансляцию инаугурации Дональда Трампа

Прямую трансляцию инаугурации Дональда Трампа будут вести ведущие американские телеканалы NBC, CBS и C-SPAN и британский Sky News. Телеканал USA Today покажет 3D-видео на своем канале в YouTube. Прямые включения будут на телеканале «Россия 24».