Путин обсудил с Совбезом подготовку к переговорам по Сирии в Астане

Москва, 19 января. Ход подготовки к переговорам в Астане по Сирии, украинское урегулирование, а также вопросы внутрироссийской повестки дня стали основными темами встречи президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, также обсуждался ход реализации минских соглашений в связи с состоявшимся накануне телефонным разговором Путина с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Было акцентировано внимание на неудовлетворительность темпов выполнения властями Украины положений документа, добавил представитель Кремля.

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Напомним, сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США подтвердили факт получения приглашения на переговоры по Сирии в Астане, которые намечены на 23 января.