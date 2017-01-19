Территорию, где обрушился конный клуб, никто не контролировал

Бердск, 19 января. Территорию, на которой находится конно-спортивный клуб «Аллюр», сдавала в аренду частному предпринимателю «Почта России». Об этом сообщил источник ФАН.

Контроль за зданиями, которые предприниматель построил на этой территории, никем не осуществлялся. По информации источника, в районе не знали, что здесь проходит обучение детей.

Напомним, в результате обрушения кровли в павильоне конного клуба погибли 15-летняя девочка и 45-летний тренер. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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