Ростуризм призвал турфирмы рассказывать правду о заграничных эпидемиях

Москва, 19 января. После смерти съездившего на Гоа россиянина в Ростуризме просят туроператоров предупреждать россиян об опасностях, которые могут подстерегать их в поездке.

В ведомстве заметили, что малярия распространена в Африке, Азии, Латинской Америки и Океании. Туроператорам лучше сразу говорить искателям приключений, какие опасности могут поджидать их на пути, ведь в опасных регионах бушуют эпидемии, сообщает «Свободная пресса».

Туристам также нужно внимательно следить за самочувствием и при малейших симптомах болезни обращаться к врачу.

Двое россиян заразились малярией на отдыхе в индийском штате Гоа. Один из заболевших россиян скончался.