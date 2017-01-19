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Танкисты ЗВО борются за право участвовать в «Танковом биатлоне»
Россия

Танкисты ЗВО борются за право участвовать в «Танковом биатлоне»

Сегодня 18:26
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Танкисты ЗВО борются за право участвовать в «Танковом биатлоне»

Москва, 19 января. Бойцы соединений и частей 1-й гвардейской танковой армии в Московской области отправились на полигоны для участия в отборочном этапе конкурса «Танковый биатлон».

На танкодромах и танковых директрисах гремят траками тяжелые бронированные машины Т-72БЗ, Т-90А и Т-80. Танковые экипажи на полигоне Алабино должны доказать свое право на участие во всероссийском этапе «Биатлона». Самые лучшие российские танкисты покажут свое мастерство на Армейских международных играх-2017. Сейчас в Западном военном округе соревнуются более 40 экипажей. Они должны провести свои машины по трассе биатлона и поразить мишени из башенного орудия танка.

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Алексей Громов
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