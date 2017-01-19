ФСБ задержала в Казани вербовщиков террористической организации

Казань, 19 января. Двое участников экстремистского объединения «Таблиги Джамаат» задержаны сотрудниками ФСБ России в Казани. Об этом сообщает в четверг пресс-служба управления ФСБ по республике Татарстан.

Согласно приведенным данным, подозреваемые вовлекали в объединение новых адептов путем подбора приверженцев нетрадиционных течений в исламе. Задержание состоялось в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 16 декабря 2016 года УФСБ по Москве и области по факту организации экстремистской деятельности.

Ранее стало известно, что гражданин Таджикистана Фарход Нурматов, подозреваемый в организации ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», будет арестован на два месяца на основании постановления Кировского районного суда Петербурга.

Напомним, несколько дней назад сотрудники ФСБ задержали 19-летнего жителя Краснодарского края, занимавшегося вербовкой и оправдывавший деятельность запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».