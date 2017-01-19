ДНР: СБУ похитила экс-военного для дачи фейковых показаний против республики

Донецк, 19 января. СБУ обманным способом похитили экс-военнослужащего ДНР для фабрикации ложных обвинений в адрес Донецкой республики об обстрелах и провокациях, сообщил замкомандующего Эдуард Басурин.

Накануне украинские спецслужбы похитили экс-военнослужащего ДНР, который после приема психотропных препаратов и психологического давления был использован для «фейковых обвинений армии Донецкой народной республики во всех грехах», сообщил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин.

Известно что ранее в украинскими СМИ был опубликован видеоролик, на котором бывший ефрейтор рассказывает о своей службе в армии и рассуждает о геополитике. Басурин подчеркнул, что на ролике не показываются руки военного, чтобы скрыть следы пыток. Силовик заметил, что ролик стал последствием жестокого обращения «палачей из СБУ» с похищенным военным.