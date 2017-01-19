Азербайджанец, зверски убивший жену сразу после свадьбы в Петербурге, получил 10 лет

Санкт-Петербург, 19 января. В Санкт-Петербурге приговорили к 10 годам тюремного заключения уроженца Азербайджана, жестоко убившего жену спустя неделю после свадьбы.

В Кировском районном суде сегодня прошло последнее заседание по делу об убийстве 23-летней девушки Гюльнар Габибовой, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». В суде было установлено, что 34-летний Самир Габибов избил жену до смерти и закопал ее тело в лесу.

Прокурор требовал приговорить обвиняемого к 14 годам колонии строгого режима, однако судья учел наличие у злоумышленника двух несовершеннолетних детей и сократил срок до 10 лет тюрьмы.