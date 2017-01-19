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«Зенит» присматривается к чемпиону Англии из сборной Сербии
Спорт

«Зенит» присматривается к чемпиону Англии из сборной Сербии

Сегодня 18:40
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«Зенит» присматривается к чемпиону Англии из сборной Сербии

Санкт-Петербург, 19 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» рассматривает кандидатуру защитника «Шальке» и сборной Сербии Матиа Настасича. По словам знакомого с ситуацией источника, трансфер 23-летнего футболиста оценивается примерно в 12-15 млн евро.

В послужном списке Настасича значится два сезона в «Фиорентине», победа в чемпионате Англии и Кубке Лиги в сезоне 2013/14 с «Манчестер Сити». В «Шальке» игрок обороны выступает с января 2015 года, его трансфер тогда обошелся гельзенкирхенцам в 9,5 млн евро. В активе Настасича 23 матча за сборную Сербии.

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Ксения Та
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