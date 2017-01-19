Война за воду: армия Сирии ведет бои с «Джебхат ан-Нусрой» в долине Вади-Барада

Сирийская арабская армия и ее союзники продолжают вести боевые действия с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России — прим. ред.) в долине Вади-Барада, что к северу от Дамаска. Источник Федерального агентства новостей передал в редакцию видео, на котором запечатлены бои за водонасосную станцию «Айн аль-Фиджи».

Сообщается, что сегодня утром вялотекущие боестолкновения между членами исламистской группировки радикального толка и правительственными войсками Сирии переросли в открытые и обесточенные бои.

Полученная видеозапись демонстрирует отдельные фрагменты боевых действий, во время которых террористы активно задействовали самодельные минометы. Это началось сразу после того, как правительственная армия Сирии начала наступление на позиции боевиков.

Стоит отметить, что в настоящее время Сирийская арабская армия контролирует только 48% территории «Айн аль-Фиджи». Главная задача сирийских военных заключает в том, чтобы отбить у радикальных исламистов основной источник пресной воды для сирийской столицы — Дамаска.