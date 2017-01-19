Ирак: ИГИЛ использует дроны в качестве бомбардировщиков

Мосул, 19 января. Боевики ИГИЛ модифицировали квадрокоптеры для того, чтобы сбрасывать гранаты на войска под Мосулом.

К обычным потребительским дронам, цена на которые не велика, боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) крепили обрезки трубы, в который вставлялась 40 миллиметровая граната от подствольного гранатомета. Спусковым крючком служила простая леска, которая сдвигалась в сторону поворотом камеры. Боевики неоднократно применяли свою разработку, несколько военнослужащих иракской армии получили ранения, погибли два бойца курдского ополчения. Только после этого французскому спецназу удалось перехватить управление дроном.