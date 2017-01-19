FAN-TV Лента новостей
Шойгу проверил ход строительства военного городка на полигоне Кадамовский
Россия

Шойгу проверил ход строительства военного городка на полигоне Кадамовский

Сегодня 17:46
40

Шойгу проверил ход строительства военного городка на полигоне Кадамовский

Ростовская область, 19 января. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ (ЮВО), чтобы проинспектировать ход строительства военного городка и инфраструктуры на полигоне Кадамовский.

Министр проверил ход строительства военного городка 150-й Идрицко-берлинской дивизии и инфраструктуры полигона Кадамовский в Ростовской области. После окончания инспекции Шойгу заявил, что необходимо менять стандарты и подходы к оборудованию комнат отдыха для военнослужащих.

«Здесь должны быть новейшие технические средства, которые бы позволяли пользоваться электронными библиотеками, давали возможность солдатам и сержантам связываться по интернет-трансляции с родными и близкими людьми», — отметил Шойгу.

Также глава Минобороны заслушал доклад командующего войсками ЮВО о подготовке к новому учебному году и организации учебного процесса.

Ранее «Газета.Ру» сообщала, что бывший командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Галкин назначен помощником министра обороны России.

комментарии
Кирилл Иванов
#сергей шойгу
Новости партнеров
Эксклюзив

Война за воду: армия Сирии ведет бои с «Джебхат ан-Нусрой» в долине Вади-Барада

Сегодня 17:53
56

Солнечный шантаж, или Как британские ученые запугивают власти США

Сегодня 17:44
68

Новости Новороссии: новая провокация СБУ против ДНР, ЛНР развивает отношения с Крымом

Сегодня 17:37
144

Не Иордан, но водичка хорошая: православные верующие отмечают Крещение

Сегодня 17:30
67

Сирия сегодня: ловушка для ИГИЛ и «Нусры», Россия пожалела США, Израиль не верит Ирану

Сегодня 17:10
399
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Младенец и двое взрослых погибли в лобовом ДТП в Пермском крае

17:54

Война за воду: армия Сирии ведет бои с «Джебхат ан-Нусрой» в долине Вади-Барада

17:53

Источник пресной воды под Дамаском посетили представители ООН

17:48

Шойгу проверил ход строительства военного городка на полигоне Кадамовский

17:46

Солнечный шантаж, или Как британские ученые запугивают власти США

17:44

НАТО сама заблокировала диалог с Россией по настоянию США — Захарова

17:42

«Николай Фильченков» на пути в Тартус прошел черноморские проливы

17:41

Новости Новороссии: новая провокация СБУ против ДНР, ЛНР развивает отношения с Крымом

17:37

Мать девочки, погибшей в конном клубе в Бердске, ушла домой с переломом позвоночника

17:37

Танк Т-90 получит орудие от «Арматы»

17:30

Не Иордан, но водичка хорошая: православные верующие отмечают Крещение

17:30

Власти Венгрии с нетерпением ждут визита Путина

17:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Младенец и двое взрослых погибли в лобовом ДТП в Пермском крае
Читать
Закрыть