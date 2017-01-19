Шойгу проверил ход строительства военного городка на полигоне Кадамовский

Ростовская область, 19 января. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ (ЮВО), чтобы проинспектировать ход строительства военного городка и инфраструктуры на полигоне Кадамовский.

Министр проверил ход строительства военного городка 150-й Идрицко-берлинской дивизии и инфраструктуры полигона Кадамовский в Ростовской области. После окончания инспекции Шойгу заявил, что необходимо менять стандарты и подходы к оборудованию комнат отдыха для военнослужащих.

«Здесь должны быть новейшие технические средства, которые бы позволяли пользоваться электронными библиотеками, давали возможность солдатам и сержантам связываться по интернет-трансляции с родными и близкими людьми», — отметил Шойгу.

Также глава Минобороны заслушал доклад командующего войсками ЮВО о подготовке к новому учебному году и организации учебного процесса.

Ранее «Газета.Ру» сообщала, что бывший командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Галкин назначен помощником министра обороны России.