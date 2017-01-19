«Николай Фильченков» на пути в Тартус прошел черноморские проливы

Новороссийск, 19 января. Большой десантный корабль Черноморского флота «Николай Фильченков» идет с грузом в сирийский порт Тартус.

В Тартусе базируется пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. Десантные корабли и суда вспомогательного флота регулярно доставляют грузы для Тартуса и авиационной базы «Хмеймим». В данный момент большой десантный корабль «Николай Фильченков» прошел черноморские проливы и находится в акватории Средиземного моря. В ближайшем будущем база в Тартусе будет модернизирована для возможности захода кораблей крейсерского тоннажа.