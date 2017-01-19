Источник пресной воды под Дамаском посетили представители ООН

Дамаск, 19 января. Делегация народного примирении и представители ООН побывали в долине Барада близ Дамаска, где ранее велись ожесточенные бои за единственный источник воды, питающий столицу Сирии, передает Sputnik.

Члены делегации ООН и народного примирения посетили долину Барада, где расположен источник пресной воды, питающий Дамаск. Напомним, что ранее здесь велись ожесточенные бои между боевиками и правительственными войсками. По данным агентства Sputnik, ссылающегося на осведомленный источник, целью делегации было завершение соглашения, по которому военные САР берут регион под контроль, а боевики покидают территорию.



