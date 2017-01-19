Младенец и двое взрослых погибли в лобовом ДТП в Пермском крае

Пермь, 19 января. Страшная авария произошла на трассе в Пермском крае: в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли двое мужчин и годовалая девочка. Об этом информирует в четверг региональное УГИБДД.

Согласно приведенным данным, ДТП случилось на трассе «Березовка-Тулумбасы» в Березовском районе. Так, водитель автомобиля ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с иномаркой Mitsubishi. От сильного удара смертельные травмы получили водитель ВАЗа и его пассажиры: девочка 2016 года рождения и мужчина 1983 года рождения — все они скончались на месте. Кроме того, с многочисленными травмами были госпитализированы пассажир ВАЗа и девушка 1996 года рождения.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП с пятью автомобилями в Глазове.