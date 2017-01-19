Мать девочки, погибшей в конном клубе в Бердске, ушла домой с переломом позвоночника

Бердск, 19 января. Мать девочки, погибшей при обрушении крыши конного клуба в Новосибирской области, получила компрессионный перелом позвоночника, однако отказалась от госпитализации и ушла домой.

Как сообщил источник ФАН, еще одну пострадавшую в результате происшествия девочку отпустили без показаний госпитализации.

Напомним, по факту обрушения кровли в павильоне конного клуба было возбуждено уголовное дело. ЧП привело к гибели двух людей — 15-летней девочки и 45-летнего тренера. По предварительной версии, к обрушению привело большое скопление снега на крыше.