Путин приготовил сюрприз для студентов МГУ в Татьянин день

Москва, 19 января. Президент России Владимир Путин 25 января посетит МГУ и выступит перед лучшими студентами, поздравит молодежь с Татьяниным днем.

День студента станет особенным праздником в МГУ, ведь вуз посетит президент России Владимир Путин. Об этом рассказали в учебном заведении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что «Путин планирует поздравить студентов», но подробности «сюрприза» раскрывать не стал, передает Life.ru. Известно, что с президентом смогут встретиться не все, а только отличники, аспиранты и активисты.