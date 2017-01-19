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Обгоревший труп исполнительницы хита «Ламбада» обнаружен в Рио-де-Жанейро
Происшествия

Обгоревший труп исполнительницы хита «Ламбада» обнаружен в Рио-де-Жанейро

Сегодня 17:28
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Обгоревший труп исполнительницы хита «Ламбада» обнаружен в Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро, 19 января. Исполнительница легендарного хита «Ламбада» Лоалва Браз обнаружена мертвой в Рио-де– Жанейро. Об этом сообщает интернет-издание «Дни.Ру».

Обгоревший труп певицы обнаружен в ее собственной машине. По данным полиции, полностью обгоревшее тело Лоалвы Браз находилось на заднем сидении автомобиля Honda Civic, владельцем которого являлась погибшая.

При этом незадолго до гибели певицы в ее доме были замечены двое неизвестных, что дает основания говорить об убийстве. В полиции также отметили, что в последние годы певица проживала в Рио-де-Жанейро, где владела гостиницей.

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Кирилл Иванов
#лоалва браз
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