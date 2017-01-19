Москва, 19 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня заявила, что российская сторона не является инициатором процесса блокировки отношений с НАТО, передает корреспондент ФАН.

Спикер ведомства подчеркнула, что Москва неоднократно указывала на меры для развития диалога с альянсом, однако он заблокирован Соединенными Штатами. «Процесс блокировки взаимодействия России и НАТО происходит не по вине российской стороны. Она была осуществлена альянсом по настоянию США, это была и внешняя работа, и работа изнутри организации», — отметила она.

Дипломат добавила, что Москва готова к нормализации отношений с Вашингтоном вне зависимости от того, кто находится у руля.

Как передает НСН, ранее Захарова назвала публикацию телеканалом CNN подборки антироссийских высказываний Трампа «истерикой американских СМИ».