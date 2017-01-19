ВВС США разбомбили два лагеря ИГИЛ в Ливии

Вашингтон, 19 января. Два лагеря боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ) в Ливии были уничтожены в результате авиаударов ВВС США. Соответствующую информацию также подтвердили в Пентагоне.

По словам представителя военного ведомства Питера Кука, накануне американские военные нанесли авиаудары, которые уничтожили два лагеря ИГИЛ в 45 километрах к юго-западу от Сирта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила США на переговорную площадку по урегулированию кризиса в Сирии.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.