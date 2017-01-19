Не Иордан, но водичка хорошая: православные верующие отмечают Крещение

Самые удивительные очереди выстраиваются сегодня во всех уголках России — очереди к купелям с ледяной водой. Православные христиане отмечают День Богоявления или Крещение Господне, трижды погружаясь в иордань. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал около самой популярной крещенской проруби Санкт-Петербурга неподалеку от Петропавловской крепости.

«Не Иордан, конечно, зато по-нашему!» — довольные мужчины бодро выбираются из купели посреди Невы, небрежно оборачиваясь полотенцем, как будто и не зима вовсе, не западный ветер и не стоит лед. Россия традиционно поражает иностранцев своей традицией окунаться на Крещение в иордань. Что ж делать, если не повезло с климатом — приходится быть экстремалом ради веры. Интересно, что на Крещение «моржами» становятся даже те, кто в обычное время не практикует купание в холодной воде и даже не ныряет в прорубь после бани.

В Петербурге сегодня, 19 января, верующих официально принимают на христианский обряд 26 купелей. Неподалеку от них дежурят сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и полиция. Знаменитая и известная иордань у Петропавловской, расположенная в самом сердце Петербурга, заметно эволюционирует с каждым годом. В этот раз к проруби ведет из протопленных шатров зеленая ковровая дорожка, по которой можно неторопливо пройтись в халате к воде и быстро добежать после погружения обратно в тепло. Над купелью сооружен купол с крестом и ликом Христа, а в воду опускаются удобные деревянные ступени с перилами. В иордани одновременно помещаются два человека, за порядком следят спасатели, весело комментируя погружения верующих шутками и подбадриваниями. Отважных женщин намного меньше, чем мужчин, так что они в очереди не стоят — их благородно пропускают вперед к раздевалкам и купели.

Позерства и шоу почти не наблюдается: есть, правда, пара ребят с камерами для экстремальной съемки, ведущие прямой репортаж из иордани, и, конечно, многие просят сфотографировать себя на фоне проруби со счастливыми лицами. Для большинства же крещенские купания – событие традиционное, само собой разумеющееся, а не что-то выдающееся. Это не какая-то там разовая акция по обливанию холодной водой в духе Ice Bucket Challenge, но нормальная русская традиция — люди каждый год приходят искупаться в холодной воде. В Петербурге крещенские морозы так и не наступили: температура воздуха около нуля, и опытные купающиеся говорят, что погружаться сегодня комфортно и приятно. Немного портит картину морось в воздухе и порывистый ветер с запада, но разве погода когда-то останавливала петербуржцев?

Крещенские молебны и первые церемонии водосвятия уже прошли ночью, но до самого вечера еще можно соблюсти традицию и погрузиться в иордань. Список купелей можно найти на сайте Санкт-Петербургской митрополии — они есть почти в каждом районе города. Священники рекомендуют сначала побывать на службе или просто зайти в храм, а уже после этого совершить омовение. Также в каждой церкви в этот день можно набрать святую воду, о чудесных свойствах которой в народе слагаются легенды.