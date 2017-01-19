Власти Венгрии с нетерпением ждут визита Путина

Будапешт, 19 января. Президент России Владимир Путин прибудет в Венгрию с официальным визитом 2 февраля, сообщает венгерское агентство MTI со ссылкой на главу аппарата венгерского премьер-министра Яноша Лазара.

«Это будет очень важный визит, в этом нет ничего необычного», — заявил журналистам Лазар.

По словам Лазара, на грядущей неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто приедет в Москву, чтобы подготовить визит российского лидера в Будапешт. Лазар отметил, что в 2017 году власти Венгрии сосредоточат усилия на развитии двусторонних связей со многими странами.

Напомним, ранее, 21 декабря 2016 года года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идет подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Венгрию.