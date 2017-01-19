Смертельные посиделки: раскрыта тайна преждевременного старения женщин

Москва, 19 января. Тайна преждевременного старения женщин раскрыта американскими учеными. Оказалось, что всему виной пассивный образ жизни.

Эксперимент провели в Калифорнийском университете в Сан-Диего. В нем приняли участие женщины в возрасте от 64 до 95 лет. Всем им установили установили акселометр, отслеживающий активность в дневное и ночное время суток. После медики изучили теломеры респонденток (концевые участки хромосом человека, уменьшение которых связано со старением организма).

По итогам анализа полученных данных медики сообщили, что активные пожилые женщины с биологической точки зрения «выглядят» в среднем на восемь лет младше любительниц провести все свободное время на диване.

Те участницы исследования, кто занимался физкультурой хотя бы полчаса в день, стареют медленнее, отметили ученые, подчеркнув также, что раннее старение увеличивает риск развития диабета и онкозаболеваний.