Двигатель бомбардировщика США выловили в месте крушения Ту-154 в Черном море

Сочи, 19 января. Американский самолет «Бостон» Б-3 времен Великой Отечественной войны был обнаружен водолазами во время спасательной операции по поиску обломков самолета Ту-154.

Источник, знакомый с ходом поисковых работ, отметил, что найденный американский бомбардировщик состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка. По предварительным данным, самолет потерпел крушение при взлете с адлеровского аэродрома в ноябре 1942 года.

В настоящий момент со дна моря водолазы подняли один из двигателей раритетного воздушного судна, по его маркировке будет точно установлена принадлежность самолета. Известно, что самолеты Дуглас А-20 Хэвок/ДБ-7 Бостон поставлялись в Советский Союз по программе ленд-лиза из США.