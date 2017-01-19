Танк Т-90 получит орудие от «Арматы»

Москва, 19 января. Танк Т-90 подвергся глубокой модернизации и получил не только дополнительную защиту, но и мощную пушку от «Арматы».

Т-90, сообщают специалисты, постоянно подвергался модернизации по программе «Прорыв» и получал новые системы управления огнем, комплексы защиты и вооружения. Второй «Прорыв» дал танку возможность выдерживать не только пушечные выстрелы, но даже ракеты противотанковых комплексов. Последний, третий «Прорыв» снабдил Т-90 125 миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 от танка четвертого поколения «Армата» и новой системой управления огнем. Эффективность танка и боевой ресурс после модернизации вырастет вдвое. Т-90 сможет действовать в любых погодных условиях и противодействовать как танкам, так и любым другим средствам поражения.