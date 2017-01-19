Автомобиль с компанией молодежи рухнул с моста в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 19 января. Машина с компанией школьников вылетела с моста в овраг в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел накануне вечером.

18-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу, а после вылетел с моста. По счастливому стечению обстоятельств ДТП обошлось без жертв, однако сам водитель и три его пассажира, которые оказались школьниками, получили травмы.

По предварительной информации, причиной ДТП стала ошибка неопытного водителя. Отметим, что водительский стаж молодого человека, который управлял автомобилем, составляет всего шесть дней. Впрочем, аварийную ситуацию усугубляло состояние дорожного полотна. В частности, речь идет о снежных валах, образовавшихся у бордюра, которые сыграли роль трамплина для машины, сообщает «Свободная пресса».