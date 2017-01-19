СК возбудил дело по факту обрушения кровли конного клуба в Бердске

Новосибирская область, 19 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения крыши конного клуба. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что в результате обрушения кровли в павильоне конного клубе в городе Бердске в Новосибирской области погибли два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В результате обрушения крыши погиб несовершеннолетний 15 лет и мужчина 45 лет», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по предварительным данным, кровля обрушилась под тяжестью накопившегося на ней снега.