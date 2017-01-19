Глава ДНР Захарченко пригласил в Донбасс Аксенова

Симферополь, 19 января. Глава Крыма Сергей Аксенов получил приглашение от лидера ДНР Александра Захарченко посетить Донбасс. Об этом информирует в четверг пресс-служба главы Крыма.

Как говорится в сообщении, Захарченко пригласил Аксенова с ответным визитом посетить Донецкую народную республику в рамках встречи с делегациями ДНР и ЛНР, которые находятся в Крыму с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова.

Ранее сообщалось, что главы ДНР и ЛНР поддерживают курс на интеграцию с Российской Федерацией.

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Жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик в начале апреля 2014 года. В мае, после референдума, ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Киева.