Захарова рассказала о причинах деградации диалога с США по теме ПРО

Москва, 19 января. Россия проявляла полную готовность к обсуждению принципиального и чувствительного вопроса размещения системы противоракетной обороны, однако именно позиция США привела к деградации диалога по этой теме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

«ПРО — это важный, чувствительный вопрос и мы много лет были готовы к его обсуждению. Вспомните, была проведена солиднейшая конференция по проблематике ПРО, где Россия с фактами на руках доказала, что те озабоченности, которые являются мотивацией США, не соответствуют действительности», — сообщила она журналистам в ходе брифинга.

Дипломат подчеркнула, что Москва хотела вместе с Западом работать над укреплением международной безопасности. «Нам отказали, и дальше диалог деградировал», — добавила она.