Солнечный шантаж, или Как британские ученые запугивают власти США

Сверхмощная вспышка на Солнце и следующая за ней геомагнитная буря может стоить экономике США как минимум 40 миллиардов долларов каждый день, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Space Weather. Однако к этой «предупреждающей» информации следует относиться как к попытке запугать и выкачать деньги из казны Соединенных Штатов, считает научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

«Мы решили выяснить, как экстремальная «космическая погода» может повлиять на работу различных секторов американской экономики, включая промышленность, работу органов власти, финансы и то, как перебои в их работе могут повлиять на другие страны. Нас удивило, что почти никто публично не пытался подсчитать эти прямые и непрямые экономические потери, учитывая то, что уязвимость электросетей к таким вспышкам остается предметом дискуссий», — заявил астроном Эдвард Оутон из Кембриджского университета.

Так, по словам ученого, периодически возникающие на Солнце вспышки, происходящие с колоссальным высвобождением энергии видимого света, тепла и рентгеновского излучения, могут нарушать работу систем связи, спутников и угрожать здоровью космонавтов, работающих на МКС или на орбите.

«Вспышка на Солнце в марте 1989 года лишила Канаду большой части ее электросетей, нанеся ущерб на 13,2 миллиона долларов США», — отмечает автор статьи в Space Weather.

Для подтверждения своей теории британцы создали компьютерную модель Соединенных Штатов, которая включает в себя все составляющие экономики, которые могут теоретически пострадать от протуберанцев (выброс солнечного вещества с поверхности звезды), возникающих на Солнце. Полученные расчеты показали, что в результате электро-магнитного импульса (ЭМИ) уничтожение электрических сетей не будет единственной и главной проблемой для США: они нанесут только 49% экономического ущерба.

«Надо понимать, что Солнце существует около миллиарда лет, Земля чуть меньше и появление протуберанцев происходит с периодичностью где-то лет в одиннадцать. Ну и что? Цивилизация не рухнула, все потихонечку идет своим чередом. Да, высвобождаемая с Солнца энергия может повлиять на системы связи и коммуникации, ну и незначительно на здоровье человека, хотя есть ученые, которые это опровергают. Так что ежедневные потери 40 миллиардов — это все досужие домыслы и вымыслы. Это говорят ученые, среди которых могут быть и те, кто пытается подбить имеющиеся факты под свои внутренние идеи и гипотезы. Они же могут намерено запугивать правительство США для выбивания грантов на создание всевозможных систем защиты и экранирования планеты. Но я даже представить себе не могу, как может работать подобная защита», — поясняет Александр Галкин.

В свою очередь, ученые отмечают, что экономический ущерб якобы сильно зависит от того, над какой частью территории Америки начнется геомагнитная буря. Если она возникнет в малонаселенных северных штатах, то тогда урон будет относительно небольшим — около 8 миллиардов долларов в день.

«Безусловно, во время высвобождения энергии Солнца происходит выброс электромагнитного импульса, который должен вышибать любую цифровую электронику и микропроцессорную технику, однако этого до сих пор не происходило. А то, что было в Канаде, — это удар молнии в единую систему электроснабжения. Вот тогда это нанесло урон экономике страны, но Солнце тут было не при чем. Его энергии попросту не хватило бы на подобное. Так что это очередное выколачивание денег из казны, не более», — заключает эксперт.

Напомним, наиболее мощная вспышка на Солнце произошла в 1859 году, во время так называемого «события Каррингтона», когда наша звезда выделила примерно 10 йоттоджоулей энергии, что в 20 раз больше энергии, возникшей во время удара Чиксулубского метеорита, уничтожившего динозавров и морских рептилий.