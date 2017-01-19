Шойгу доложили, что новая дивизия мотострелков будет сформирована в 2017 году

Ростов-на-Дону, 19 января. Полное формирование новой мотострелковой дивизии в Ростовской области будет завершено в текущем году, сообщили министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Командир соединения сообщил генералу армии, что в состав новой дивизии войдут танковые, мотострелковые и зенитные ракетные полки. Также дивизию пополнят связисты, разведчики и подразделения материально-технического обеспечения. Новое соединение получило почетное наименование 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии, бойцы которой водрузили Красное знамя над Рейхстагом.