Цензура под техпредлогом: Захарова отреагировала на блокировку RT в Facebook

Москва, 19 января. Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку сообщений телеканала RT в соцсети Facebook. Эта проблема знакома и имеет ярко выраженную направленность в отношении России, считает дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула важность получения объяснений от руководства соцсети своих действий. Эти объяснения, по ее словам, должны лечь в основу писем и обращений в профильные организации. «Мы сталкиваемся с попыткой тех блокировки не только RT, но и других ресурсов регулярно», — добавила она.

Так, корреспондентов запугивают исками, закрываются трансляции телесигналов. И такие меры принимаются, подчеркивает Захарова, по надуманным причинам. «Такая цензура под техническими предлогами недопустима», — резюмировала спикер МИД РФ.

Как сообщалось ранее, в уведомлении Facebook, полученном RT, сообщалось, что сообщения канала заблокировали в связи «с предполагаемым нарушением авторских прав». Жалоба была якобы получена от телеканала «Настоящее время», вещающего в рамках проекта американского «Радио Свободы». Этот проект, по данным RT, финансирует Госдеп США.