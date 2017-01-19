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Цензура под техпредлогом: Захарова отреагировала на блокировку RT в Facebook
Политика

Цензура под техпредлогом: Захарова отреагировала на блокировку RT в Facebook

Сегодня 16:59
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Цензура под техпредлогом: Захарова отреагировала на блокировку RT в Facebook

Москва, 19 января. Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку сообщений телеканала RT в соцсети Facebook. Эта проблема знакома и имеет ярко выраженную направленность в отношении России, считает дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула важность получения объяснений от руководства соцсети своих действий. Эти объяснения, по ее словам, должны лечь в основу писем и обращений в профильные организации. «Мы сталкиваемся с попыткой тех блокировки не только RT, но и других ресурсов регулярно», — добавила она. 

Так, корреспондентов запугивают исками, закрываются трансляции телесигналов. И такие меры принимаются, подчеркивает Захарова, по надуманным причинам. «Такая цензура под техническими предлогами недопустима», — резюмировала спикер МИД РФ.

Как сообщалось ранее, в уведомлении Facebook, полученном RT, сообщалось, что сообщения канала заблокировали в связи «с предполагаемым нарушением авторских прав». Жалоба была якобы получена от телеканала «Настоящее время», вещающего в рамках проекта американского «Радио Свободы». Этот проект, по данным RT, финансирует Госдеп США.

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Герман Парло
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Захарова опровергла кризис в отношениях России и Греции
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