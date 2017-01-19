Вояж трех французов в Сирию для вступления в ИГ пресекла полиция Страсбурга

Париж, 19 января. Французская полиция задержала на северо-востоке страны трех мужчин, которые подозреваются в намерении отправиться в Сирию и Ирак для вступления в ряды террористов ИГИЛ, передает Europe 1.

Во Франции прошла антитеррористическая операция по задержанию трех подозреваемых, планировавших примкнуть к сирийской и иракской ячейкам группировки ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России). Известно, что задержания произошли в Страсбурге, Висамбуре и Шильтигайме.

По данным радиостанции Europe 1, среди задержанных находился родственник одного из боевиков ИГИЛ, который причастен к ноябрьскому теракту 2015 года. Два человека — молодые люди 21 и 24 лет, третьим содержащимся под стражей задержанным был экс-сотрудник полиции.









