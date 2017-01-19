Новости Новороссии: новая провокация СБУ против ДНР, ЛНР развивает отношения с Крымом

Новороссия, 19 января. Украинские спецслужбы похитили бывшего военнослужащего ДНР, чтобы сфабриковать обвинения против республики, ЛНР планирует развивать отношения с Крымом.

СБУ похитили гражданина РФ для фабрикации обвинений против ДНР

Украинские спецслужбы обманным путем похитили бывшего военнослужащего ДНР для фабрикации ложных обвинений в обстрелах и провокациях в адрес республики. Инцидент произошел накануне. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

Сообщается, что Евгений Шаталов, бывший боец ополчения Донецкой народной республики, был обманным путем похищен сотрудниками СБУ и используется под воздействием мер физического и психического принуждения, а также сильнодействующих психотропных веществ для дискредитации вооруженных сил ДНР и России.

По словам Басурин, задержанный находится в состоянии сильного стресса вследствие пыток.

Ранее правительственные украинские СМИ опубликовали кадры, на которых бывший ефрейтор вооруженных сил ДНР рассказывает о службе в армии и пространно рассуждает о геополитических проблемах.

Басурин отметил, что Шаталов является гражданином РФ и был уволен из вооруженных сил ДНР в декабре 2016 по причине нарушения условий контракта и несоблюдения воинской дисциплины. Предполагается, что задержанный впоследствии познакомился в соцсетях с женщиной, которая и заманила его в ловушку украинских спецслужб.

ЛНР планирует расширять сотрудничество с Крымом

Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР планирует расширять сотрудничество с Республикой Крым. Об этом заявил первый заместитель министра Сергей Назаревич.

Замглавы министерства отметил, что помощь со стороны России предоставляет Луганской народной республике новые возможности развития сотрудничества с регионами РФ, в том числе – Крымом.

Назаревич отметил, что творческие коллективы, спортсмены и члены молодежных движений ЛНР принимают активное участие в мероприятиях, проходящих на территории Крыма. В качестве примера он привел выставку детских рисунков, фотовыставку, а также выставку работ мастеров народных ремесел, которые проходят в настоящее время в Симферополе в рамках празднования 363-летия Переяславской рады.

Заместитель министра также напомнил, что в 2016 году творческие коллективы Луганской академической филармонии гастролировали в Севастополе, Ялте и Евпатории в рамках совместного проекта РФ и ЛНР «Большие гастроли». Кроме того, в сентябре прошлого года Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной участвовал в культурной программе крымского регионального молодежного форума «Родная гавань» по приглашению международного молодежного центра России.

Представители молодежных общественных организаций ЛНР также принимали участие в саммите студенческих лидеров стран СНГ в Севастополе в ноябре прошлого года.

В свою очередь, краснодонский музей «Молодая гвардия» представлял ЛНР на всероссийском слете активистов патриотического движения «Пост №1» в Севастополе, а представители сразу трех луганских библиотек были в числе участников второго международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» в Судаке.

Назаревич также отметил плодотворное сотрудничество между ЛНР и Республикой Крым в спортивной сфере. Так луганские каратисты завоевали 44 медали в Алуште на первом чемпионате, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Заместитель министра подчеркнул тесную связь между ЛНР и Крымом как «частями русского мира».

Вузы ДНР приняли в аспирантуру порядка 200 человек в 2016 году

В аспирантуру высших учебных заведений ДНР в прошлом году поступило 178 человек, среди которых в том числе граждане ЛНР и России. Об этом заявил начальник отдела аттестации педагогических, научно-педагогических и научных кадров министерства образования и науки республики Игорь Масюченко.

Представитель министерства сообщил, что по состоянию на 1 декабря в аспирантуре 11 вузов ДНР обучается 522 человека, из которых 178 поступили в 2016 году.

Наибольшей популярностью среди направлений обучения пользуются экономические, технические и филологические специальности.