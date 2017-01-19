 «Зенит» отказался от возвращения Шкртела

Санкт-Петербург, 19 января. По информации Федерального агентства новостей, защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел мог вернуться в «Зенит».

32-летний словак, по словам источника, был не против трансфера в петербургский клуб, однако руководство сине-бело-голубых приняло решение отказаться от приобретения Шкртела при решении проблем в обороне. Отмечается, что тренерский штаб Мирчи Луческу отдает предпочтение более молодым кандидатурам и обращает внимание на высокий уровень координации, навыки первого паса и скоростные данные.

Напомним, Мартин Шкртел выступал за «Зенит» с 2004 года по 2007. В январе 2008 года он перешел в «Ливерпуль» за рекордные на тот момент для сине-бело-голубых 10 млн евро. В составе петербургского клуба Шкртел провел 113 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами, а также стал чемпионом России в 2007 году.