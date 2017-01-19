Долгая дорога в Астану: какой будет позиция США на переговорах по Сирии и Асаду

Российская Федерация отправила США официальное приглашение принять участия в переговорах по Сирии в Астане. В американском посольстве в Москве уже подтвердили, что приглашение было ими получено. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, окончательный состав делегации США на предстоящих переговорах станет известен так скоро, как только последует официальный ответ из Белого дома.

Понятно, что у американцев не так много времени, чтобы определиться со своим курсом по поводу Астаны. Инаугурация избранного президента Дональда Трампа произойдет завтра. Сами сирийские переговоры начнутся 23 января, то есть в следующий понедельник. Тем более следует понимать, что США — в отличие от Ирана, Турции и России — не участвовали в подготовке предстоящей встречи. Они, что называется, будут на ней поздним гостем.

Что следует ожидать американцев с учетом всего этого? Какой будет позиция США на переговорах по Сирии в столице Казахстана? С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к Борису Подопригоре, политологу и востоковеду, члену экспертно-аналитического совета при комитете по делам СНГ и соотечественников Государственной думы РФ.

«Нужно сделать определенную скидку на американскую политическую культуру. В нашей дипломатии в гораздо меньшей степени, чем в американской, прижилось такое понятие как fact-finding. Очень часто США направляют своих представителей на различные переговоры не для активного в них участия, а лишь для отслеживания общей обстановки. Я могу предположить, что американцы направят в Астану своих наблюдателей, но что касается активного участия в этом дипломатическом формате, то этого ждать не стоит. Пока еще не произошло изменение политики США в отношении Сирии как таковой. Для уходящей администрации Белого дома было куда важнее убрать с дороги Башара Асада, а не воевать в Сирии с кем бы то ни было, включая террористов. Я думаю, что пока эта инерция будет сохраняться. Крутые повороты в международных делах американцам вообще несвойственны. Медлительность в таких вопросах для Штатов — это некая норма», — приводит свою точку зрения Подопригора.

Таким образом, даже близящийся факт смены президентской администрации не обещает скорых перемен в отношении США к сирийской проблеме. Можно ожидать, что американская делегация в Астане будет держаться на заднем плане и не будет предпринимать неожиданных шагов. Трампу потребуется еще некоторое время, чтобы добиться задуманного им переформатирования отношений между США, Китаем, Европой и Россией.