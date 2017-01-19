Захарова рассказала, сколько россиян находятся в «черных списках» США

Москва, 19 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в американских «черных списках» содержатся 172 россиянина, а также 350 юридических лиц РФ, передает корреспондент ФАН.

По словам дипломата, «тезис об агрессивном поведении России, абсолютно не имеющий под собой никакой фактуры», был придуман для того, чтобы оправдать эту политику, этот подход, используемый со всей «пропагандистской мощью».

Захарова добавила, что США под этим предлогом продолжали развертывать систему ПРО, наращивали потенциал Пентагона и НАТО у российских границ, а также вели иные приготовления в военной сфере.

Как сообщала газета «Известия», Захарова считает, что кризис в отношениях между Россией и США будет преодолен после вступления в должность республиканца Дональда Трампа. По ее словам, отношения стран не зашли в кризис, а намеренно были заведены в него командой Барака Обамы.